Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsüberwachung

Uslar (ots)

37170 Uslar, B 241 zwischen Volpriehausen und Hardegsen

Samstag, 15.02.2020; 10:45 Uhr bis 14:00 Uhr

USLAR (TH) Am Samstag, 15.02.2020, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 14:00 Uhr, erfolgte durch Beamte des Polizeikommissariats Uslar eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der B 241 zwischen Volpriehausen und Hardegsen. Es konnte eine Vielzahl von Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Mit den betroffenen Fahrzeugführern wurden ermahnende Gespräche geführt. Geschwindigkeitsmessungen sind ein Teil von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative 2020 des Landes Niedersachsen mit dem Ziel, die Anzahl von tödlichen Verkehrsunfällen und Verkehrsunfällen mit schwerverletzten Personen zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, werden auch in Zukunft vermehrt Geschwindigkeitskontrollen im Bereich des Polizeikommissariats Uslar stattfinden.

