Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Fitnessstudio

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Samstag, den 15.02.2020, kam es in der Zeit von ca 21.00 Uhr bis 21.10 Uhr zu einem Einbruch in ein Fitnessstudio ("Bodylounge") in 37154 Northeim, In der Güldenen Aue. Zwei unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür auf der rückwärtigen Seite Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren des Studio`s wurden mehrere Schränke durchsucht. Es wurde nichts entwendet. Schaden ca 500.-EUR.

