Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bitte keinen selbständigen Suchaktionen nach Vermisster!

Menden (ots)

Die Polizei rät angesichts des angekündigten Orkantiefs am morgigen Sonntag, 9. Februar, dringend davon ab, selbständig Suchmaßnahmen nach der vermissten Lia durchzuführen. Begeben Sie sich nicht in Gefahr! Es gibt leider keine Neuigkeiten in der Vermisstensache. Die Polizei geht weiter umgehend jedem Hinweis nach, um das vermisste Mädchen zu finden.

