Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auffahrunfall nach Überholmanöver durch LKW

Altena (ots)

Gegen 11.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hagener Straße (B236). Etwa 200 nach dem Ortsausgangsschild in Fahrtrichtung Nachrodt, überholte der 56-jährige Fahrer eines Sattelzuges einen Rollerfahrer. Ein entgegenkommender 33-jähriger Opel-Fahrer bremste stark ab. Daraufhin fuhren ein 37-jähriger Skoda-Fahrer sowie ein 31-jähriger Seat-Fahrer auf den Opel des Mannes auf. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt ins Klinikum Lüdenscheid gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort und konnte durch Polizeibeamte in Nachrodt angehalten werden. Der Fahrer gab an, den Unfall nicht mitbekommen zu haben.

Der Skoda sowie der Seat wurden abgeschleppt. Es entstanden etwa 20.000 Euro Sachschaden. Die Fahrbahn ist zur Stunde noch halbseitig gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

