Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 236

Werdohl (ots)

Schwerer Unfall heute, 10.30 Uhr, auf der B236 zwischen Gildenstraße und Kettenbecke. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Fahrerin eines Skoda Fabia in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem VW Crafter. Die 24-jährige Frau aus Finnentrop wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Klinik ausgeflogen. Lebensgefahr kann zur Stunde nicht ausgeschlossen werden. Der 60-jährige Unfallgegner aus Plettenberg wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Plettenberg gefahren.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Feuerwehr und die Kanalbereitschaft Werdohl rückten wegen auslaufender Betriebsstoffe an. Eine Spezialfirma reinigt zur Stunde die Fahrbahn.

Die Staatsanwaltschaft Hagen ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge sowie des Mobiltelefons der 24-Jährigen zur weiteren Untersuchung an. Ein Unfall-Sachverständiger erschien vor Ort. Die B236 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert zur Stunde noch an. Polizeibeamte regeln den Verkehr.

