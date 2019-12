Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Einladung zum Presse- und Fototermin Vorstellung des Gutachtens zur NS-Vergangenheit ehemaliger Behördenleiter des Landeskriminalamtes NRW

Düsseldorf (ots)

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des 70. Gründungstages des LKA NRW im Oktober 2016 wurden erstmals Hinweise bekannt, dass möglicherweise einige der früheren Behördenleiter des LKA NRW in ihren polizeilichen Verwendungen vor Mai 1945 in nationalsozialistische Unrechtshandlungen verstrickt waren.

Daraufhin wurden Wissenschaftler beauftragt, die polizeilichen Verwendungen von den ersten sechs Behördenleitern in der Zeit des nationalsozialistischen Unrechtsregimes zu prüfen und eine mögliche Verstrickung in NS-Unrechtshandlungen zu klären. Das Gutachten wird im Rahmen der Pressekonferenz von dem Historiker Martin Hölzl vorgestellt.

Bei der Pressekonferenz stehen Ihnen der Innenminister des Landes NRW, Herbert Reul, der Direktor des LKA NRW, Frank Hoever, der Leiter des Geschichtsortes "Villa ten Hompel" aus Münster, Dr. Christoph Spieker und der Historiker Martin Hölzl zur Verfügung.

Zeit: Montag, 16. Dezember 2019, 11.00 - 12.30 Uhr

Ort: Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Raum Westfalen, Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf

Zur Berichterstattung laden wir Sie hiermit ein.

WICHTIGER HINWEIS: Aufgrund der besonderen Sicherheitsvorkehrungen im LKA NRW bitten wir alle Berichterstatter, sich bis spätestens Montag, 16. Dezember 2019, 09.00 Uhr per E-Mail an pressestelle.lka@polizei.nrw.de anzumelden. Bitte halten Sie am Eingang des LKA einen gültigen Presseausweis, Personalausweis oder Reisepass bereit.

