Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gartenhütte/Zigarettenautomat beschädigt

Kierspe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in der Talstraße in eine Gartenhütte eingebrochen. Sie entwendeten einen Fernseher.

Zwischen dem 23. Januar und Donnerstagmorgen haben Unbekannte versucht, an der Hauptstraße eine Zigarettenautomaten aufzubrechen. Sie hebelten die Front des Geräts auf und richteten dabei erheblichen Schaden (schätzungsweise 2500 Euro) an - ohne allerdings an den Inhalt zu gelangen. Hinweise bitte an die Polizei Meinerzhagen unter Tel. 02354/9199-0.

