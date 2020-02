Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebe stehlen Jacken/Frau beim Einkaufen bestohlen

Iserlohn (ots)

Zwei Ladendiebe haben am Donnerstagnachmittag in einem Modegeschäft an der Unnaer Straße zwei hochwertige Jacken gestohlen. Gegen 14.20 Uhr hielten sich nur zwei Kunden in der Abteilung auf. Einer der Männer ließ sich beraten. Er ging, ohne etwas zu kaufen. Einen Moment später bemerkte der Verkäufer, dass von einem Ständer eine hochwertige schwarze Lederjacke fehlte. Dort hatte der andere Kunde gestanden. Der Verkäufer geht von einem Ablenkmanöver aus. Minuten später stellte eine Kollegin fest, dass eine weitere hochwertige Jacke weg war. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der erste Mann ist Mitte bis Ende 20 und 1,80 bis 1,86 Meter groß und hat eine kräftige Statur und ein auffällig gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug eine dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Jeans mit auffälligen hellen/bunten Farbspritzern, Basecap, schwarze lockige Haare, schwarzen Vollbart und einen schwarzen, auffällig großen Lederrucksack. Der zweite Mann ist Mitte 20 und schlank. Er trug einen langen schwarzen Mantel der Marke Wellensteyn und hatte kurze schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und eine schwarze Umhängetasche der Marke "FitX".

Einer 63-jährigen Frau wurde am Donnerstag beim Einkaufen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Zwischen 13 und 14 Uhr bezahlte sie Ware in einem Geschäft. Auf dem Weg durch die Wermingser Straße muss ihr jemand in die Handtasche gegriffen und das Portemonnaie gestohlen haben. Darin steckten etwas Münzgeld, Ausweis sowie Bank-, Kunden- und Versichertenkarten. Aus einem Carport an der Nickelstraße wurden in der Nacht zum Donnerstag mehrere Werkzeugmaschinen gestohlen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell