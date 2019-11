Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Aktuelle Situation der Feuerwehr am Werner-Jacobi-Platz

Iserlohn (ots)

Nachdem mit der maroden Schillerplatzbrücke erstmals das Thema der Erreichbarkeit des Werner-Jacobi-Platzes für die Feuerwehr relevant wurde, haben die Sachgebiete "Gefahrenvorbeugung" und "Gefahrenabwehr" eine dauerhafte Lösung für die Rettung der Bewohner erarbeitet. Vor Ort stand die Bearbeitung von zwei Punkten im Fokus, die sowohl die rettungsdienstliche Versorgung, als auch den Brandschutz betrafen. Wichtig war der Feuerwehr, den Zugang zum Werner-Jacobi-Platz auch nachts sicherzustellen, da die Rolltore an den öffentlichen Treppenräumen nachts geschlossen sind und die Bewohner des Platzes keine Klingeln am Eingang des privaten Treppenraumes haben. Auch die Lage des Platzes ist einsatztaktisch komplex, da es nicht möglich wäre, das notwendige Material schnell über die Treppenräume auf den Platz und dann in Stellung zu bringen. Aufgrund dieser Problematik wurde vor Ort ein Feuerwehrdepot eingerichtet, in dem das wichtigste Material für den Einsatz der Feuerwehr vorgehalten wird. Um jederzeit einen schnellen Zugang zum Werner-Jacobi-Platz zu gewährleisten, wurde ein sogenanntes Feuerwehrschlüsseldepot eingerichtet. Dieses Schlüsseldepot liegt einsatztaktisch günstig und kann von Kräften der der Feuerwehr und des Rettungsdienstes genutzt werden, um den Zugang zum Platz und zu den anliegenden Wohnungen zu gewährleisten. Für die Bewohner ist der zweite Rettungsweg über Drehleitern und tragbare Leitern der Feuerwehr sichergestellt. Die Feuerwehr hat sich somit technisch und einsatztaktisch vorbereitet, sie wird zusätzlich mit einem höheren Personalansatz der freiwilligen Feuerwehr in Einsätze auf dem Werner-Jacobi-Platz gehen.

