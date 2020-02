Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfällen/Vogelhaus und Fahrrad geklaut/Pkw-Scheibe eingeschlagen

Menden (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 12 Uhr auf der Kreisstraße 21 bei Niederoesbern sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Dort war ein weißer BMW mit Soester Kennzeichen mit einem Harvester zusammen gestoßen. Die Insassen des BMW, ein 20-jähriger Wickeder am Steuer und sein 27-jähriger Beifahrer aus Menden, wurden schwer verletzt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen bog der Fahrer des Harvesters nach links in die Straße Lütkenheide ab. Zeitgleich überholte der BMW-Fahrer eine Kolonne aus mehreren Fahrzeugen. Als er den abbiegenden Harvester erkannte, konnte er dem Hindernis nicht mehr ausweichen. Der BMW prallte gegen den Greiferarm. Laut ersten Zeugenaussagen soll der Fahrer sein Überholmanöver bereits im unübersichtlichen Kurvenbereich begonnen haben. Deshalb sucht die Polizei nun auch nach Zeugen, die Aussagen treffen könnten zur Fahrweise des BMW-Fahrers vor dem Unfall. Nach dem Motorradunfall am Freitag, 31. Januar, sucht die Polizei nach einer Zeugin mit einem schwarzen Mercedes. An dem Unfalltag gegen 15.10 Uhr sind auf der Westtangente zwischen Ortsausgang Oberrödinghausen und Fischkuhle ein Motorradfahrer und ein Pkw zusammen gestoßen. Der Motorradfahrer fuhr hinter einer Frau mit langen Haaren in einem schwarzen A-Klasse-Mercedes her. Diese Frau könnte eventuell wichtige Angaben zu dem folgenden Unfall machen. Sie wird gebeten sich zu melden bei der Polizei in Menden unter Telefon 9099-7123 bzw. -0.

Aus einem Garten am Mohnweg wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Vogelhäuschen geklaut.

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen am Kirchplatz die Beifahrerscheibe eines blauen Ford Focus eingeschlagen und den Wagen durchwühlt. Er fand offenbar nichts von Wert.

An der Klosterstraße wurde am Mittwochabend ein Fahrrad gestohlen. Der Inhaber hatte sein KTM Avenza 27 Disc Damen Trekkingrad am Dienstag gegen 17 Uhr vor dem Haus abgestellt und mit einem Drahtschloss gesichert.

