Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach-Queckenberg: Einbruch in Vereinsheim - Täter entwendeten Spülmaschine und Flachbildschirm - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 12.01.2020, gegen 17:00 Uhr und dem 14.01.2020, gegen 13:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Vereinsheim auf dem Eichener Weg in Queckenberg ein: Nach der Spurenlage verschafften sich die Einbrecher durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang in das Gebäude,das am Sportplatz zwischen den Ortschaften Queckenberg und Eichen liegt. Nach dem aktuellen Sachstand montierten die Täter einen Flachbildschirm von der Wand ab und bauten schließlich eine Spülmaschine aus der Küchenzeile aus. Dieses Diebesgut im Wert von rund 1.500 Euro wurde dann durch ein Fenster geschoben und von den Unbekannten abtransportiert. Nach erfolgter Tatortaufnahme hat das zuständige KK 34 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

