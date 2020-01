Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oberpleis: Raubüberfall auf Tankstelle - Hubscharuber bei Fahndung eingesetzt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.01.2019 überfielen maskierte Täter eine Tankstelle auf der Königswinterer Straße in Oberpleis:

Gegen 03:55 Uhr betreten mehrere dunkel gekleidete und maskierte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und riefen "Überfall". Die stark verängstigte Mitarbeiterin öffnete daraufhin die Kasse und händigte Bargeld in noch nicht abschließend festgestellten Umfang aus. Die maskierten Täter raubten darüber hinaus mehrere Packungen Zigaretten und eine Flasche Alkohol und flohen dann mit ihrer Beute aus dem Verkaufsraum in Richtung L 268 /Dollendorfer Straße. Nach Zeugenbeobachtungen stiegen sie - etwa 150 Meter entfernt von der Tankstelle - in einen weißen Pkw und fuhren nach den bisherigen Erkenntnissen in Richtung Herresbach/Eudenbach davon.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber mit eingebunden war, führten bislang nicht zur Festnahme der Täter, zu denen derzeit keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen. Die betroffene Mitarbeiterin erlitt einen Schock und wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes behandelt. Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

