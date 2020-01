Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch - Hinweise erbeten

Bonn (ots)

Am Montagabend (13.01.2020) wurde der Bonner Polizei ein Wohnungseinbruch in Bonn-Kessenich gemeldet.

Zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr gelangten die Einbrecher in den rückwärtigen Gartenbereich eines Reihenhauses in der Loeschckestraße und hebelten die dortige Terrassentür auf. Im Haus wurden die Räume gezielt nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Anschließend gelang es den Tätern, unerkannt vom Tatort zu fliehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

