Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfallflucht - Polizei sucht angefahrenen Jugendlichen und dessen Vater

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt nach einen Verkehrsunfall von vergangenem Freitag (10.01.2020) auf der Keramikerstraße in Rheinbach wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Gegen 17:50 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau die Aachener Straße aus Richtung B266 kommend und beabsichtigte nach links in die Keramikerstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang wurde die Frau nach eigenen Aussagen von den Scheinwerfern eines anderen Fahrzeuges derart geblendet, dass sie einen Jugendlichen übersah, der den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Der Pkw erfasste den Jungen. Dadurch wurde er auf das Fahrzeug aufgeladen und stürzte auf die Fahrbahn. Die Windschutzscheibe des Wagens wurde durch den Aufprall beschädigt. Die 21-Jährige kümmerte sich im Anschluss um den augenscheinlich leicht verletzten Jugendlichen, der nur angab 15 Jahre alt zu sein. Wenige Minuten später erschien der Vater an der Unfallstelle. Der Mann lehnte eine polizeiliche Unfallaufnahme ab und entfernte sich mit seinem Sohn vermutlich ein einem grauen Ford Kuga vom Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Beschreibung des Jugendlichen:

- etwa 190 cm groß - schlank - braune, lange Haare, trug eine weinrote Jacke mit Kapuze und einen Bundeswehr-Rucksack - soll Patrick oder Philip geheißen haben

Beschreibung des Vaters:

- mittleres Alter - etwa 170 cm groß - korpulent - dunkle Haare

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 bitten den am Unfall beteiligten Jugendlichen und dessen Vater sich bei der Polizei zu melden. Wer darüber hinaus Angeben zu den beschriebenen Personen oder dem Unfallgeschehen an sich machen kann, wird ebenfalls gebeten sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell