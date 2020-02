Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht flüchtetnden Ladendieb

Iserlohn (ots)

Dieb stiehlt zwei Jacken Am heutigen Nachmittag, in der Zeit von 14:20 Uhr -14:25 Uhr, nahm ein dunkelhäutiger Mann zwei Jacken von Kleiderständer eines Bekleidungsgeschäftes an der Unnaer Straße und wollte das Geschäft verlassen. Als ein Angestellter den Mann festhalten wollte, riss sich dieser los und rannte mit der Beute in Richtung Wasserstraße davon. Personenbeschreibung: männlich, dunkelhäutig, ca. 180 -185 cm groß, schlank, sportlich, schwarzer Rucksack, blaue Jacke, schwarzes Käppi, dunkle Haare mit Locken, Hose mit weißen Punkten. Zeugen des Vorfalls oder Zeugen, die Hinwies zum Verbleib des Geflüchteten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn in Verbindung zu setzen.

