Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb klaut Überwachungskamera

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht zum Dienstag versuchte ein Unbekannter am Sulenbecker Weg, in eine Gartenhütte einzubrechen. Die Eigentümer bemerkte am nächsten Morgen eine zerdepperte Fensterscheibe sowie die eine beschädigte Metallsicherung und erstattete Anzeige. Misstrauisch geworden, stellte die Tochter eine Überwachungskamera auf. Das Gerät blieb nicht lange im Dienst. Am selben Abend um 23.04 Uhr schickte der elektronische Wächter einen Alarm auf das Handy der Tochter. Leider bemerkte die Frau die Meldung erst am nächsten Morgen. Da bekam auf sie elektronischem Weg keine Verbindung mehr zu ihrer Kamera. Als sie nachschaute, war die Knipse weg. Jetzt ruht die Hoffnung auf Zeugen: Hat jemand kurz nach 23 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell