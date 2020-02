Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Landhausen

Hemer (ots)

Einbrecher kommen am frühen Abend Am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 18:30 Uhr - 19:30 Uhr, nutzten unbekannte Einbrecher die eine Stunde Abwesenheit des Hauseigentümers aus, um in ein Haus an der Dorfstraße einzubrechen. Die Täter nahmen, nachdem sie Räumlichkeiten und Behältnisse durchwühlt hatten, Schmuck mit. Die Täter hinterließen Sachschaden. Die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0) fragt nun: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Landhausen geben?

