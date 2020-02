Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche angezeigt

Iserlohn/Letmathe (ots)

Iserlohn Einbrecherin Hundeschule Am gestrigen späten Abend (21 Uhr - 23 Uhr) brachen unbekannte Täter in die Hundeschule an der Nickelstraße ein. Die Täter nahmen Bargeld und Hundespielzeuge mit. Es entstand Sachschaden.

In Kalthof wurde in der Nacht zum Mittwoch an der Alten Reithalle zwei Gerätehäuser aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen. Hinweise zu den Einbrechern in die Hundeschule und die Gerätehäuser nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

Letmathe Unbekannte nutzten die letzte Woche, um in das leerstehende Krankenhaus an der Hagener Straße einzubrechen. Aus einer dortigen Werkstatt nahmen sie diverse Werkzeuge mit. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise zu den Werkzeugdieben nimmt die Polizei in Letmathe entgegen.

