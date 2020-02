Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Krad gestohlen

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde an der Elisabethstraße ein Kleinkraftrad gestohlen. Das Benzhou Vehicle 0900 mit dem Versicherungskennzeichen 140 UUD hatte am Abend noch vor dem Haus auf der Straße gestanden. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

