POL-PDLD: Edenkoben - Handbremse vergessen

Ein 34-jähriger LKW-Fahrer wollte gestern Morgen in der Straße "Unter dem Kloster" Waren ausladen und vergaß die Handbremse zu betätigen. Sein LKW machte sich selbstständig und rollte gegen ein Eisengestänge eines Eingangsbereichs. Während an dem Gestänge ein Sachschaden von 700 Euro entstanden ist, wurde am LKW die Laderampe leicht beschädigt.

