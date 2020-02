Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch scheitert

Plettenberg (ots)

Einbrecher scheitern an Sicherungsvorkehrungen In der Nacht vom Montag zum Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Oestertalstraße einzubrechen. Die Täter hebelten an unterschiedlichen Stellen an Fenster und Türen, ohne ins Haus zu gelangen. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

