Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrer will vor Verkehrskontrolle flüchten

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Vergeblich wollte sich am Samstagnachmittag ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz einer Verkehrskontrolle entziehen. Als er die Polizeistreife erkannte, beschleunigte er seinen PKW, konnte jedoch durch die Beamten eingeholt und angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle von Fahrer und Auto klärte sich sein Verhalten schnell auf. Das Fahrzeug war nämlich nicht zugelassen und außerdem hatte der junge Mann auch noch falsche Kennzeichen daran angebracht. Da zudem klare Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln vorlagen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Laufe der Maßnahmen zeigte er sich nicht einsichtig, sondern wurde aggressiv, beleidigte die Polizeibeamten und kündigte an, seinen PKW trotzdem weiterhin zu benutzen. Um künftige Straftaten durch den uneinsichtigen Mann zu verhindern, wurde schließlich sein Auto sichergestellt und in polizeiliche Verwahrung genommen.

Gegen den 23-Jährigen wurden mehrere Verfahren eingeleitet und die Fahrerlaubnisbehörde über sein Verhalten in Kenntnis gesetzt.

