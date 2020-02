Polizei Essen

POL-E: Essen: Autodiebe stehlen in Kettwig einen Porsche Panamera-Berichtigung der Wochentage!- Polizei hat die Sportlimousine sofort ins Fahndungssystem aufgenommen

Essen (ots)

45219 E.- Kettwig: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30./31. Januar 2020) stahlen Autodiebe von einem Parkplatz an der Ringstraße/ Bereich Bauerschaft einen Porsche-Panamera. An der schwarzen Sportlimousine sind oder waren die amtlichen Kennzeichen E-FF107 angebracht. Das Fahrzeug wurde sofort in das polizeiliche Fahndungssystem eingepflegt, mit dem nun grenzüberschreitend nach dem Wagen gefahndet wird. Ob das Fahrzeug möglicherweise mit einem "Keyless-Go-System" ausgestattet ist und auf diesem Weg möglicherweise entwendet wurde, prüfen jetzt die Ermittler des zuständigen Kommissariats 32. Mögliche Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in Kettwig oder den Aufenthalt des Fahrzeuges nimmt die Polizei Essen Rund um die Uhr unter der zentralen Rufnummer 0201-8290 entgegen. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell