Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter beschädigt drei Autos

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter drei Autos in der Urenbachstraße in Bad Wildungen. Die Polizei sucht Zeugen

Der Täter beschädigte an allen drei Autos Außenspiegel, indem er sie abriss oder gegen sie trat. Bei den betroffenen Autos handelt es sich um einen weißen Golf, einen grauen Polo und einen Skoda Fabia. Der Gesamtschaden beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell