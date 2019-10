Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall (bitte nur diese korrigierte Fassung verwenden)

Wickede (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21.04 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Paderborn mit seinem Wagen die Mendener Straße aus Richtung Menden kommend in Fahrtrichtung Wickede. Nach eigenen Angaben fuhr er aus unerklärlichen Gründen, trotz Rotlichts in den beampelten Kreuzungsbereich der Mendener Straße / Arnsberger Straße geradeaus ein. Eine 31-jährige Arnsberger Autofahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt bei Grünlicht aus Richtung der Zentralen Unterbringungseinrichtung über die Mendener Straße, um dann ihre Fahrt in Richtung der Arnsberger Straße (B7) fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide leicht verletzten Autofahrer wurden durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort erstversorgt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Aufgrund einer Häufung der Unfälle innerhalb der letzten Tage im Bereich der Kreuzung führten Polizeibeamte erneut eine Sichtprüfung der Schaltphasen durch. Unregelmäßigkeiten konnten hierbei nicht festgestellt werden. Aufgrund einer gestrigen Zeugenaussage wurde von Seiten der Polizei eine zusätzliche Prüfung durch eine Fachfirma angeregt. (reh)

