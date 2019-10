Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Meckingsen - Polizei sucht Fahrer eines roten Kleinwagens

Soest (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines roten Kleinwagens, nach einem Verkehrsunfall mit Flucht am heutigen Tag, gegen 7.20 Uhr, auf der Hammer Landstraße in Meckingsen. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Hamm befuhr die Hammer Landstraße aus Richtung Soest kommend in Richtung Hamm. Der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Kleinwagens überholte zu diesem Zeitpunkt ein anderes Auto im Gegenverkehr und geriet somit auf die Fahrbahn des 55-Jährigen. Dieser konnte einen Frontalzusammenstoß nur noch verhindern, indem er seinen Wagen in einen zirka 50 cm tiefen Entwässerungsgraben lenkte, in dem er mit der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand kam. An dem Opel des Hammers entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

