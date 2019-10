Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Schlechte Fahrerfahrungen gesammelt

Wickede (ots)

Offensichtlich schlechte Fahrerfahrungen sammelten zwei Jugendliche am Dienstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, in Wickede auf der Bonhoefferstraße. Vermutlich aus Neugierde setzten sich beide, ohne Helm, auf ein nicht zugelassenes Mofa und fuhren den Stauffenbergweg in Richtung Bonhoefferstraße hinunter. Hierbei verlor der jugendliche Fahrer die Kontrolle über das Gefährt und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Durch den Sturz verletzte sich der Jugendliche, der über keine erforderliche Mofaprüfbescheinigung verfügte, leicht und konnte nach einer Erstversorgung vor Ort an seinen Erziehungsberechtigten übergeben werden. (reh)

