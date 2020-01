Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbruch in Schmuckgeschäft, Uhren gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in Frankenberg. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02.15 Uhr schlug der Täter die Schaufensterscheibe des Schmuckgeschäftes in der Straße Auf der Nemphe ein. Aus der Auslage stahl er mehrere Armbanduhren und flüchtete vom Tatort in grobe Richtung Bahnhof. Ein Zeuge hörte das Klirren der eingeschlagenen Scheibe und konnte daraufhin einen Mann weglaufen sehen. Nach Angaben des Zeugen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann von durchschnittlicher Größe und normaler Statur. Er soll eine beige Jacke mit Kapuze, eine dunkle Hose und eine dunkle Kopfbedeckung getragen haben.

Die Polizei Frankenberg sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise unter der Tel. 06451/72030

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

