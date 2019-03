Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 29.03.2019 - Täterfestnahme

Konstanz (ots)

--

Konstanz

Geklärter Einbruch - Täterfestnahme

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Warenhaus ermitteln Beamte des Polizeireviers Konstanz gegen einen 30-Jährigen, der am Donnerstag vergangener Woche gewaltsam in ein Möbelhaus eingedrungen ist und Bargeld von einer Kasse auf dem Verkaufstresen entwendet hat. Durch Videoaufzeichnungen konnte der 30-jährige Mann identifiziert und kurze Zeit später festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der 30-Jährige am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurde er von den Beamten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

