Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Hemfurth-Edersee - Unbekannter bricht in Hotel ein

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein unbekannter Täter in ein Hotel in Hemfurth-Edersee ein und entwendete Bargeld, Monitore und einen Fernseher. Die Polizei sucht Zeugen.

Als eine Angestellte des Hotels in der Randstraße um 03.45 Uhr das Frühstück für die Gäste vorbereiten wollte, stellte sie den Einbruch fest. Der unbekannte Täter hatte sich gewaltsam Zutritt zu dem Hotel verschafft. Anschließend durchsuchte er mehrere Räumlichkeiten des Hotels und des Restaurants und brach mindestens einen Spind auf. Der Einbrecher stahl Bargeld, Monitore, einen Flachbildfernseher und Elektrowerkzeuge. Die Höhe des Diebesgutes und der angerichtete Sachschaden stehen noch nicht fest.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

