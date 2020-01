Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg - Einbruch in Zweifamilienhaus bleibt ohne Beute

Korbach (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner eines Zweifamilienhauses von weniger als einer Stunde nutzte ein Einbrecher am Freitag in Battenberg:

In der Zeit von 17.30 bis 18.10 gelangte er auf den Balkon des Hauses in der Fliederstraße und öffnete dort gewaltsam eine Tür. Anschließend konnte er in das Haus einsteigen und in beide Wohnungen gelangen. Er durchsuchte Schränke und andere Behältnisse. Nach Feststellungen der Bewohner wurde nichts gestohlen, der Täter musste also ohne Beute flüchten.

Die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030, sucht Zeugen

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

