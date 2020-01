Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch am helllichten Tag - Zwei Wohnungen im Siegfriedviertel betroffen

Braunschweig (ots)

23.01.2020, 06.45 - 12.30 Uhr Braunschweig, Siegfriedstraße

Zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Siegfriedstraße waren Ziel von Einbrechern am Donnerstagmorgen.

Eine 56-jährige Frau hatte die eheliche Wohnung am Donnerstagmorgen als Zweite verlassen. Als sie gegen 12.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie die beschädigte Wohnungseingangstür fest und verständigte die Kriminalpolizei.

Unbekannte Täter hatten die Tür während der Abwesenheit gewaltsam geöffnet und waren so in die Wohnung gelangt. Hier wurden die Räumlichkeiten sowie die Schränke und Behältnisse durchsucht. Die Täter nahmen Schmuck und Bargeld an sich und verschwanden danach unbemerkt. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro.

Während der Spurensuche wurde festgestellt, dass auch an der Tür der Nachbarwohnung deutliche Spuren einer Gewaltanwendung vorhanden waren. Offensichtlich hatten der oder die Täter zunächst erfolglos versucht, in diese Wohnung zu gelangen. Hier blieb es beim Versuch.

