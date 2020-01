Polizei Braunschweig

POL-BS: Körperverletzung in der Nähe des Stadions - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

22.01.2020, 14.54 Uhr Braunschweig, Hamburger Straße

Nach einer Körperverletzung, die sich am Mittwochnachmittag ereignete, sucht die Polizei zwei Männer, die als Zeugen in Betracht kommen.

Zu dieser Zeit ging ein 18-Jähriger mit seinem Bekannten auf dem Stichweg hinter der Tankstelle an der Hamburger Straße in Richtung Rheingoldstraße.

Plötzlich drehte sich ein vor ihm gehender Mann um und schlug im unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dabei brach ein Zahn ab. Der Heranwachsende lief daraufhin zurück in Richtung Tankstelle, der Verdächtige entfernte sich in Richtung Rheingoldstraße.

Auf dem Weg zur Tankstelle sprach der 18-Jährige zwei Männer an, ob diese nicht sofort die Polizei rufen könnten. Diese beiden Männer kommen auch als Zeuge für die Körperverletzung in Betracht. Die Polizei bittet daher die beiden angesprochenen Männer sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen auf dem beschriebenen Stichweg am Mittwochnachmittag machen können, sich unter der Rufnummer 0531/476-2516 zu melden.

Polizei Braunschweig

Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

