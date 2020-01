Polizei Braunschweig

POL-BS: Wohnungseinbruch in Watenbüttel in der Nacht zu Mittwoch

Braunschweig (ots)

21./22.02.2020 bis 07.45 Uhr Braunschweig, Watenbüttel

Unangenehm überrascht wurde ein 31-jähriger Mann aus Watenbüttel am Mittwochmorgen.

Er hatte seine Wohnung in der Straße Am Bruchkamp am Dienstagabend verlassen. Als er am Mittwochmorgen dorthin zurückkehrte, bemerkte er im Wohnzimmer die offenstehende Balkontür und verständigte die Polizei.

Unbekannte Täter hatten den Balkon erklettert und die dortige Tür gewaltsam geöffnet. Im Wohnzimmer durchsuchten sie mehrere Behältnisse. Die anderen Räumlichkeiten wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht betreten. Der oder die Täter entwendeten einen dreistelligen Geldbetrag. Anschließend verschwanden sie unbemerkt wieder über den Balkon.

