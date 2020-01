Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Braunschweig (ots)

21./22.01.2020, 06.55 Uhr Braunschweig, Dibbesdorf

Auf frischer Tat gefasst werden konnte ein Einbrecher, der eine Autowerkstatt in Dibbesdorf zum Ziel hatte.

Nachdem der Betrieb am Vorabend ordnungsgemäß verschlossen wurde, entdeckte ein 44-jähriger Mitarbeiter am Mittwochmorgen zunächst zwei beschädigte Autos. Kurz darauf stellte er eine Person in der Werkstatt in der Alten Schulstraße fest.

Der Unbekannte versuchte durch ein Fenster zu flüchten, konnte aber von dem 44-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 48-jährige Verdächtige verletzte sich bei der Flucht durch das Fenster am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn zunächst zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Einbrecher bereits Werkzeug und andere Gegenstände aus der Werkstatt in seinen Rucksack verstaut hatte. Ferner hatte er offensichtlich ein Fahrzeug beschädigt.

In einer ersten Anhörung gab der Beschuldigte den Einbruch zu. Nach einer Blutprobenentnahme, einer erkennungsdienstlichen Behandlung und der Vernehmung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

