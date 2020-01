Polizei Braunschweig

POL-BS: Überfall auf Angestellten eines Wettbüros - vierstelliger Bargeldbetrag in Euro erbeutet

Braunschweig (ots)

21.01.2020, 09.20 Uhr Braunschweig, westliches Ringgebiet

Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Dienstagmorgen einen Angestellten eines Wettbüros.

Der 24-Jährige hatte die Einnahmen eines Wettbüros in der Kreuzstraße gesammelt und in eine Tüte gepackt.

Auf dem Weg zu seinem Auto kamen plötzlich zwei Unbekannte aus einem Hofeingang in Höhe der Hausnummer 116 entgegen und forderten ihn sofort auf, die Tüte mit dem Geld herauszugeben. Der größere der Verdächtigen griff sich dabei das Geld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages. Mit der Tüte flüchteten die Räuber vom Wettbüro weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Der überfallene Angestellte beschrieb die beiden Täter wie folgt: Der Kleinere war zirka 175 cm groß, eher südeuropäisches Aussehen und einen Oberlippenbart. Bekleidet war dieser Täter mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke mit Kapuze. Der Größere, der das Geld an sich nahm, war ungefähr 185 cm groß, hatte eine breite Statur und eher osteuropäisches Aussehen. Er war komplett schwarz gekleidet und sprach hochdeutsch.

Wer verdächtige Beobachtungen rund um das Wettbüro in der Kreuzstraße am Dienstagmorgen gemacht hat oder Hinweise auf die Identität der Täter geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

