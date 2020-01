Polizei Braunschweig

POL-BS: Täter kamen in der Nacht zu Samstag - Einbruch in eine Schule

Braunschweig (ots)

18.01.2020, 10.48 Uhr Braunschweig, Weststadt

Unbekannte Einbrecher hatten es in der Nacht zu Samstag auf eine Schule in der Weststadt abgesehen.

Am Freitagabend fand in der Schule in der Ludwig-Winter-Straße eine Musikveranstaltung statt, so dass die Lehrkräfte bis in den späten Abend mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren. Als eine Lehrerin am Samstagmorgen zur Schule kam, bemerkte sie den Einbruch und verständigte die Kriminalpolizei.

Unbekannte Täter hatten zunächst die Fenster von Klassenzimmern gewaltsam geöffnet. Von einem der Räume gelangten sie dann durch die Zimmertür in das Innere der Schule. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke und Behältnisse. Schließlich nahmen sie einen Schranktresor sowie Bargeld an sich und verschwanden unbemerkt.

Der Wert des Diebesgutes dürfte im vierstelligen Eurobereich liegen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell