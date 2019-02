POL-KA: (Enzkreis) Tiefenbronn- Von der Fahrbahn abgekommen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein 62-jähriger Opel-Fahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war gegen 15.30 Uhr auf der L572 in Fahrtrichtung Mühlhausen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf den Grünstreifen geriet und nach einem Überschlag in der Böschung landete. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrbahn war bis um 16.50 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

