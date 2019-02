Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad- Betrunken Unfall verursacht

Karlsbad (ots)

Ein 18-jähriger Hyundai-Fahrer ist am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf der K3556 von Spielberg in Richtung Ittersbach unterwegs gewesen, als er kurz vor der Albtalquerspange ausgangs einer Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen geriet. Er schleuderte über die Fahrbahn und überschlug sich. Schließlich landete er auf der Seite liegend in einer Wiese, konnte sich aber selbst befreien. Er wurde leicht verletzt. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann offensichtlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte über 1,1 Promille an. Der 18-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und wird nun angezeigt.

