Rees (ots) - Am Freitag (9. November 2018) zwischen 11.30 und 12.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Grüttweg einen schwarzen Ford Galaxy an der Front. Der Ford war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt. An der Beschädigung befindet sich rote Farbe, die vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell