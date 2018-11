Kerken-Aldekerk (ots) - Am Sonntag (11. November 2018) um kurz nach Mitternacht brachen zwei unbekannte Täter an der Friedrichstraße in fünf Gartenschuppen ein. Die Gärten, in denen die Schuppen stehen, liegen nebeneinander. Aus einem der Schuppen entwendeten die Täter eine Spaltaxt. Ein Zeuge sah vom Fenster aus zwei Männer mit Taschenlampen in den Gärten. Er verständigte die Polizei. Als die Täter die Polizeibeamten sahen, flüchteten sie zu Fuß über ein Feld. Die entwendete Axt ließen sie fallen.

Einer der Täter war 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70m groß, hatte blonde kurze Haare und eine schmale Figur. Bekleidet war er mit einer blauen Steppjacke und einer grauen Jogginghose.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

