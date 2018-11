Rees-Haldern (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 21.00 Uhr, und Freitag (9. November 2018), 15.15 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Bahnhofstraße in ein Jugendheim ein. Die Täter brachen dort einen Schrank auf und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

