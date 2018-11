Kleve-Materborn (ots) - Am Samstag (10. November 2018) gegen 1.30 Uhr schlugen unbekannte Täter an der Albersallee ein Fenster an einer Arztpraxis ein. Die Praxis befindet sich im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses. Die Täter lösten die Alarmanlage aus und flüchteten ohne Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

