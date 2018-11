Emmerich (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 12.00 Uhr, und Freitag (9. November 2018), 8.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Aldegundiskirche an der Kaßstraße. Die Täter tranken offensichtlich Bier an einem Seiteneingang der Kirche, der von der Straße nicht einsehbar ist. Sie warfen dort Bierflaschen gegen zwei Fenster und eine Tür und beschädigten sie.

Täterhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

