Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Unfallflüchtige täuscht Geschädigten über ihre Identität

Karlsruhe (ots)

Als besonders dreist erwies sich das Verhalten einer Fahrzeugführerin am Dienstagmittag gegen 13.50 Uhr auf der L638 bei Wiesental. Zunächst fuhr sie aus Richtung Graben-Neudorf kommend auf das vor dem Kreisverkehr beim Globus Warenhaus wartende Fahrzeug eines 78-Jährigen auf. Beim anschließenden Personalienaustausch gab sie dann an, es eilig zu haben und notierte dem Mann ihre angeblichen Personalien, Telefonnummer und Fahrzeugkennzeichen. Weil der Mann zu diesem Zeitpunkt keinen Schaden an seinem Fahrzeug erkennen konnte, einigte er sich mit der Dame, dass sie ohne Verständigung der Polizei weiterfahren könne. Nachdem er dann aber zu Hause eine Beschädigung an seiner hinteren Stoßstange feststellte, versuchte er Kontakt mit der Dame aufzunehmen. Hierbei stellte sich heraus, dass sämtliche Daten erfunden waren. Die Polizei ermittelt daher nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten Viertürer gehandelt haben, der an der Front höchstens leichte Beschädigungen aufweisen dürfte. Die Flüchtige selbst wird als 25 - 30 Jahre alte Frau mit dunklem, schulterlangem Haar und gebräuntem Teint beschrieben.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Philippsburg unter 07256 93290.

Marco Günter, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell