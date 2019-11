Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 15.11.2019, 13:20 Uhr

Wörth, Dorschbergstraße (ots)

Am Freitag nachmittag kam es zu einem Vorfall in der Dorschbergstraße, bei dem der Fahrer eines Linienbusses den Fahrer eines Kraftrades fotografieren wollte, der dem Bus seit einiger Zeit hinterher gefahren war. Der Kraftrad-Fahrer fuhr auf Parkplatzsuche an dem Bus vorbei als das Foto gemacht wurde. Anschließend bremste der Zweiradfahrer den Linienbus aus, um den Fahrer zur Rede zu stellen. Im Bus befanden sich neben dem Fahrer noch einige Schulkinder. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit kam glücklicherweise niemand zu schaden.

