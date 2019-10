Polizei Duisburg

POL-DU: Sechs Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Duisburg-Obermarxloh (ots)

Am Samstag gegen 12:43 Uhr kam es zu einem Frontalverkehrsunfall auf der Markgrafenstraße zwischen dem 56-jährigen Fahrer eines Nissan und dem 52-jährigen Fahrer eines VW Golf. Beide Fahrzeugführer, sowie die vier Mitfahrer des Golf wurden dabei verletzt. Drei Geschädigte mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Lebensgefahr besteht bei keinem der Beteiligten. Für die Rettungsmaßnahmen wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Markgrafenstraße musste für ca. eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

