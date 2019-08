Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Einladung an die Medien: Bootstaufe des neuen Polizeistreifenbootes "Hessen 5" am Mittwoch, den 21.08.2019 in Rüdesheim

Rüdesheim (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren, die Streifenboot-Flotte der Wasserschutzpolizei Hessen erhält ein neues Mitglied: Künftig wird mit der neuen "Hessen 5" ein weiteres modernes Streifenboot in Hessen auf dem Rhein sowie dem Main für Sicherheit sorgen.

Am Mittwoch, 21.08.2019 um 11:00 Uhr, wird die feierliche Bootstaufe und damit die offizielle Indienststellung der "Hessen 5" auf dem Gelände der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim, Am Hafen, in 65385 Rüdesheim vollzogen.

Die Bootstaufe übernimmt als Taufpatin die zukünftige Rüdesheimer Weinkönigin 2019. Der hessische Minister des Innern und für Sport, Peter Beuth, wird die Ansprache halten.

Zu dieser Veranstaltung möchten wir die Medien sehr herzlich einladen. Der Termin ist insbesondere für Film- und Fotojournalisten geeignet.

Wir bitten um kurze Anmeldung per E-Mail unter poea.hbpp@polizei.hessen.de.

Wir würden uns freuen, Sie bei der o.a. Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Rückfragen bitte an:



Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

