Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisste tot aufgefunden - Fahndung eingestellt

Lüdenscheid (ots)

Die Suche nach Frau Z., die seit Freitagabend vermisst wurde, wird eingestellt. Die am heutigen Tag, um 12.10 Uhr durchgeführte Öffentlichkeitsfahndung POL-MK: "60 jährige wird vermisst" wird zurückgenommen. Gegen 13.30 Uhr wurde die gesuchte Frau außerhalb eines Hauses in Lüdenscheid tot aufgenommen. Die Ermittlungen zur Todesursache werden von der eingesetzten Mordkommission aus Hagen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kriminalpolizei der KPB Märkischer Kreis durchgeführt.

