Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Vorläufige Festnahme und einiges an Diebesgut

Moers (ots)

Am Sonntag gegen 11.20 Uhr meldete sich ein 27-jähriger Anwohner bei der Polizei. Ihm war an der Vinzenzstraße ein Unbekannter aufgefallen, der dort in parkende Autos schaute.

Anhand der abgegebenen Personenbeschreibung konnten Polizistinnen und Polizisten noch an der Vinzenzstraße einen 36 Jahre alten Mann aus Moers vorläufig festnehmen.

Zwar konnten die Beamten keine Beschädigungen an den abgestellten Autos feststellen, doch der Tatverdächtige führte augenscheinlich Diebesgut mit sich. In seinem Rucksack fanden die Polizistinnen und Polizisten unter anderem einen Telesat-Reciver der Marke Samsung, eine Gartenschere, diverse Spielwaren und ein Mobiltelefon der Marke HTC. Stellenweise waren die Sachen noch original verpackt.

Der bereits polizeilich bekannte Mann machte keine Angaben zu den aufgefundenen Gegenständen, die die Beamten sicherstellten.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Sie muss jetzt klären, was es mit dem vermeintlichen Diebesgut auf sich hat.

